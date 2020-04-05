السلطات النمساوية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 12 ألف و 15 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​النمسا​، ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، إلى 12 ألفا و51 حالة، في حين توفي 204 أشخاص.

ولفتت السلطات إلى أن "2988 شخصاً تعافوا"، منوّهةً بأنه "يوجد 1056 حالة في المستشفى منهم 244 حالة في وحدات العناية المركزة".

من جانبه، أشار ​وزير الصحة​ النمساوي ردولف أنشوبير، إلى أن "الحكومة شددت الإجراءات الصحية بمناسبة حلول عيد القيامة، خاصة ما يتعلق بمنع التجمعات الكبيرة حتى داخل المنازل رغم الانتقادات الاجتماعية لهذا الأمر".

كما أفاد بأنه "يجب حظر جميع الاجتماعات في غرفة مغلقة يشارك فيها أكثر من خمسة أشخاص لا يعيشون في نفس الأسرة".