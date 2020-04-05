تسجيل 179 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا

ذكرت وزارة الصحة في ​ماليزيا​، أنّه "تمّ تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بما رفع العدد الإجمالي للحالات لديها إلى 3662". وأوضحت أنّ "من بين الحالات الجديدة، أربع وفيات، بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه تمّ تشخيص أكثر من 1,169,210 إصابات بفيروس "كورونا" في 190 دولة ومنطقة منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، وفق حصيلة جمعتها حتّى مساء أمس السبت، استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ الفيروس أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 63,437 شخصًا في العالم.