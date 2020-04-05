الصحة الفلسطينية: نتوقع المزيد من الإصابات بعد وصول الآلاف من العمال

أشار مدير عام الرعاية الأولية في ​وزارة الصحة​ ال​فلسطين​ية كمال الشخرة، إلى أن "هناك سلالتين ل​فيروس كورونا​، والسلالة الموجودة في فلسطين أعراضها أقل خطورة من تلك الموجودة في دول أخرى".

واعرب الشخرة عن أمله بأن "لا تظهر السلالة المطورة من الفيروس الأكثر خطورة في فلسطين، والتي تسبب تلفاً رئوياً في غضون ساعات يعجز الطب أمامه".

كما أفاد "بعودة عدد من المواطنين الفلسطينيين إلى أرض الوطن، عبر الأردن، بعد خضوعهم لفترة حجر صحي هناك"، مشدداً على أنه "سيتم إخضاعهم جميعا للفحص ولحجر صحي لمدة 14 يوما للتأكد ثانية من سلامتهم".

ودعا الشخرة المواطنين في كافة المحافظات إلى "الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ الإلزامي، وبالاجراءات الاحترازية"، محذرا من "وقوع كارثة في حال عدم التقيد بالالتزامات، حيث أننا مقبلون على كارثة إذا لم يكن هناك التزام تام بتعليمات وزارة الصحة".

بالتوازي، نوّه الشخرة بأن "وزارة الصحة لم تفقد السيطرة في مواجهة الوباء، ووضعت الخطط للتعامل مع عدد أكبر من الحالات على مستوى كل فلسطين، في ​قطاع غزة​ و​الضفة الغربية​ بما فيها ​القدس​"، مشيرا إلى أن "الوزارة تتوقع المزيد من الإصابات خلال الأيام المقبلة بعد وصول الآلاف من العمال".