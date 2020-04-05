أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، لافتاً إلى أن "موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلعان إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن، وهي أمر لا بديل له لتحقيق توازن سوق مصادر الطاقة".
وفي وقت سابق، لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إلى أن "موسكو تراقب عن كثب الأوضاع في سوق النفط، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسعار الخام مؤخراً"، موضحاً أن "هناك تقلبات معينة، لكن السوق هو السوق".
من جهته، شدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على ضرورة "التريث والأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط على المدى الطويل قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى "ما يبرر اتخاذ إجراء استثنائي لكبح تراجع الأسعار".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرميلن: بوتين يتطلع إلى التفاوض البنّاء بشأن الوضع في أسواق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.