الكرميلن: بوتين يتطلع إلى التفاوض البنّاء بشأن الوضع في أسواق النفط

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، إلى أن "روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، لافتاً إلى أن "​موسكو​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يتطلعان إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن، وهي أمر لا بديل له لتحقيق توازن سوق مصادر ​الطاقة​".

وفي وقت سابق، لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إلى أن "موسكو تراقب عن كثب الأوضاع في سوق النفط، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسعار الخام مؤخراً"، موضحاً أن "هناك تقلبات معينة، لكن السوق هو السوق".

من جهته، شدد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​ على ضرورة "التريث والأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط على المدى الطويل قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى "ما يبرر اتخاذ إجراء استثنائي لكبح تراجع الأسعار".