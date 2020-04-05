تسجيل 151 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيران وارتفاع عدد المصابين إلى 58226

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2483 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 58 ألفًا و226 حالة لغاية الآن".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 22 ألفًا و11 شخصًا، ولكن توفي 151 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3603"، موضحًا أنّ "4057 من المصابين بهذا الفيروس في حالة حرجة".