الصحة السورية: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 19

ذكرت ​وزارة الصحة السورية​ أنّه "تمّ تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في ​سوريا​ إلى 19، شُفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس شفاء حالتين من الحالات المسجّلة في البلاد، بعد إعلانها في وقت سابق وفاة حالتين بالفيروس.

مع التذكير بأنّ الوزارة كانت قد أفادت في التاسع والعشرين من شهر شباط الماضي بتسجيل أوّل وفاة بالفيروس في سوريا، فيما تمّ تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في 22 شباط لشخص قادم من خارج البلاد.