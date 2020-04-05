محافظ عكار دعا الى تشديد الحجر المنزلي بعد عودة المسافرين

وجه ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ تعميما على ​البلديات​ والاتحادات ​البلدية​، جاء فيه: "بما أن عددا كبيرا من ال​لبنان​يين الذين كانوا مسافرين خارج البلاد سيبدأون بالعودة إلى لبنان اعتبارا من اليوم، يطلب إليكم كل ضمن نطاقه أخذ الإجراءات اللازمة كافة، والتأكد من خضوع المسافرين القادمين إلى ​الحجر المنزلي​ الإحترازي مدة 14 يوما، حتى ولو كانت نتائج فحوصهم سلبية، وتزويدنا بلوائح بكافة المعلومات المتعلقة بهم".

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