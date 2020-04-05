وصول طائرة ثانية تقل لبنانيين إلى مطار بيروت آتية من أبو ظبي على متنها نحو 78 راكبا

وصلت طائرة ثانية تقلّ لبنانيّين مغتربين إلى ​مطار بيروت الدولي​، آتية من العاصمة الإماراتية ​أبو ظبي​، وعلى متنها نحو 78 راكبًا. إضغط للمزيد

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