وصلت طائرة ثانية تقلّ لبنانيّين مغتربين إلى مطار بيروت الدولي، آتية من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وعلى متنها نحو 78 راكبًا.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة ثانية تقل لبنانيين إلى مطار بيروت آتية من أبو ظبي على متنها نحو 78 راكبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.