اشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الاجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير، نسأل الله السلامة للجميع وتحية من القلب للفريق الطبي الذي يواكب العملية".
إشارة الى أن المرحلة الأولى من عودة المغتربين تمت بطريقة سلسلة، وسط إجراءات وترتيبات من قبل الاجهزة المعنية في المطار، واستنادا الى الفحوص الأولية التي أجراها الفريق الطبي لم تسجل أي حالة عليها أعراض صحية.
ومن المتوقع، وصول طائرة أخرى عند الثانية من بعد ظهر اليوم الى المطار، قادمة من أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: الاجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.