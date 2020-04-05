الحريري: الاجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير

اشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الاجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير، نسأل الله السلامة للجميع وتحية من القلب للفريق الطبي الذي يواكب العملية".

إشارة الى أن المرحلة الأولى من عودة المغتربين تمت بطريقة سلسلة، وسط إجراءات وترتيبات من قبل الاجهزة المعنية في المطار، واستنادا الى الفحوص الأولية التي أجراها الفريق الطبي لم تسجل أي حالة عليها أعراض صحية.

ومن المتوقع، وصول طائرة أخرى عند الثانية من بعد ظهر اليوم الى المطار، قادمة من أبو ظبي.