"مفيش مخالفة دستورية".. برلمانية تقترح عقد جلسات "النواب" عبر الفيديو كونفرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، إن المصلحة العامة والالتزام بدور مجلس النواب يتطلبان عدم تعطيل جلساته بحجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافتةً إلى وجود توقعات باستمرار الأزمة فترة طويلة، ومن ثَمَّ فلابد من بحث آلية لانعقاد المجلس.

وتساءلت يوسف، في بيان لها: كيف ستناقش اللجان النوعية الموازنة الجديدة؟ وكيف سنستكمل مناقشات قوانين الانتخابات؟ معقبةً: "لابد من تفعيل دور المجلس في الرقابة على الحكومة وإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات حماية المتضررين منه".

واقترحت عضو البرلمان إحالة مسألة دستورية انعقاد المجلس من خلال الفيديو كونفرنس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة؛ لاتخاذ قرار بشأنه، موضحةً: لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة؛ خصوصًا في ظل عدد الأشخاص المحدود، أو يمكن انعقادها أيضًا من خلال الفيديو كونفرنس.

وتابعت يوسف: "هناك العديد من الفقهاء الدستوريين الذين أكدوا أن انعقاد المجلس من خلال الفيديو كونفرنس ليس مخالفة دستورية، ومن ثم فلابد من بحث الأمر؛ حرصًا على المصلحة العامة".