مستوى الرؤية 600 متر.. العاصفة الترابية تغلق موانئ السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات في محافظة السويس، بسبب العاصفة الترابية وانعدام الرؤية الأفقية.

كما قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق مينائي الأدبية والسخنة بسبب العاصفة الترابية، ومنع تحرك أي سفينة من منطقة الغاطس إلى الميناء، أو مغادرتها الرصيف البحرية.

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وقال مصدر مسئول بمكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة الترابية التي تعرضت لها السويس اليوم الأحد، تسببت في حصر الرؤية الأفقية لمسافة 600 متر، وهو ما يصعب معه إبحار السفن والعائمات البحرية ودخولها على الأرصفة.

" العاصفة وصلت إلينا وهي محملة بأقل كمية من الأتربة",, يوضح المصدر أن المنطقة الغربية تأثرت بشدة بالعاصفة، وأن العاصفة وصلت منطقة إقليم القناة وسيناء ومحملة بقدر اقل من الأتربة.

وأشار المصدر في تصريح صحفي، إلى أن تأثير العاصفة يستمر حتى غروب شمس اليوم، وتراوحت سرعة الرياح من 20 إلى 24 عقدة بحرية، العقدة تعادل 1.8 كيلو متر، بينما بلغ ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أمتار.