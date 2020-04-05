6 منتجات مصرفية للشراء والدفع إلكترونيًا (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: بدأت البنوك تكثيف حملاتها الإعلانية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، تفاديًا لاستخدام الأموال "الكاش" ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقدم البنوك 6 منتجات يمكن للعميل من خلالها الشراء والدفع إلكترونيًا، من ضمنهم منتجات يصدرها البنك مجانًا. ويوضح الفيديوجرافيك التالي هذه المنتجات ومزاياها.

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