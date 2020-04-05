"من منازلهم".. 10 آلاف طالب يخوضون امتحانات الصف الأول الثانوي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي العام، على جهاز "التابلت" من المنازل، ويؤدي الاختبار 10923 طالبًا وطالبة من مدارس الإدارات التعليمية العشر، في الثانية من عصر اليوم الأحد.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن الهدف من الاختبارات تدريب الطلاب على خوض امتحانات نهاية العام، بحسب خطة الوزارة في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء السبت، إرجاء أعمال الصيانة وإلغاء قطع الكهرباء، استجابة سريعة للشكوى الواردة من أهالي كفر البطيخ الذين يتضررون فيها من إعلان هندسة الكهرباء بتنفيذ أعمال صيانة بعدد من المناطق في مواعيد الامتحان.

Advertisements

وقالت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إنه نظرا لبدء الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، جرى التواصل مع الجهات المختصة لبحث الشكوى فورًا والعمل على تحقيق الصالح العام للطلاب.

أضافت أن الجهة المختصة أكدت قيامها بالتنسيق مع إدارة كفر البطيخ التعليمية لتحديد مواعيد الصيانة في أوقات أخرى حرصا على الاستقرار النفسي والذهني للطلاب.

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.