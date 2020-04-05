حصد الأرواح في 188 بلدًا، آخر تطوّرات إنتشار فيروس "كورونا" في العالم

أسفر إنتشار فيروس كورونا في العالم عن وفاة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون آخرين
وفيما يلي آخر تطورات هذا الوباء، بما في ذلك الأرقام والإجراءات الجديدة:
حسب أرقام المصادر الرسمية إلى حد أمس، الجمعة 3 أفريل 2020، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليونا و82 ألفا و470 شخصا، توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.
وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 14 ألفا و681، وفي إسبانيا عشرة آلاف و935، وفي الولايات المتحدة 6699، وفي فرنسا 6507، وفي بريطانيا أكثر من 3600.
وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعد مرجعا، عن وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في بلد منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي، وبذلك إرتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406.
(المصدر: وكالة "فرانس براس")
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