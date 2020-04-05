النمسا...ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 12 ألفا والوفيات إلى 204 حالات

أعلنت السلطات الصحية في النمسا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 12 ألفا و51 حالة، بينما توفي 204 أشخاص، فيما تعافى 2988 شخصا.
وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أنه يوجد 1056 حالة في المستشفى منهم 244 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أن عدد الوفيات
من جانبه، قال وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير في تصريح اليوم إن الحكومة شددت الإجراءاتالصحية بمناسبة حلول عيد القيامة خاصة ما يتعلق بمنع التجمعات الكبيرة حتى داخل المنازل رغم الانتقادات الاجتماعية لهذا الأمر.
وأشار إلى أنه يجب حظر جميع الاجتماعات في غرفة مغلقة يشارك فيها أكثر من خمسة أشخاص لا يعيشون في نفس الأسرة.
وألمح الوزير إلى تشديد القيود المفروضة على حركة المرور، وأن المناسبات الخارجية والداخلية محظورة، إضافة إلى فرض قيود على المشاركة في حفلات الزفاف والجنازات.
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