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إصابة ثلاثة كوادر طبية في العراق بفيروس كورونا

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أفاد مصدر في صحة مدينة "النجف" العراقية، اليوم الأحد، بأن ثلاثة من الكوادر الطبية العاملة في "مركز الفرات الأوسط لعلاج الأورام السرطانية " أصيبوا بفيروس "" ؛ اثنان منهم يعملان بصفة مساعد مختبر،

وطبيبة في وحدة الإشعاع، لافتا إلى أنهم وضعوا في "العزل الطبي" .


ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن المصدر قوله ، إن الفرق الطبية التخصصية باشرت بفحص

العاملين معها ، حيث تبين عدم إصابتهم، فيما قام المركز بمنحهم إجازة إجبارية لمدة أربعة عشر يوماً.


وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف عن مغادرة 63 مواطنا أماكن الحجر الصحي لانتهاء مدة الحجر "14 يوما"، بعد التأكد من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم.

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