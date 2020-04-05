سلطنة عُمان تسجل ثاني حالة وفاة وإجمالي الإصابات 298

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة وفقا لموقع روسيا اليوم.
ووفقا للموقع الرسمي للوزارة على "تويتر"، ارتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة.
وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعدالاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة.
وقامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
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