ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 3603 أشخاص بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 2483 إصابة و151 حالة وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بالوباء في إيران بلغت 58226 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3603.
وأكد البيان على ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى
وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4075 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطةالتباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".
وأضاف روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "ستعلن وزارة الصحة عن تفاصيل خطة التباعد الذكي، أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".
ولفت روحاني إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي.
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