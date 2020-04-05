ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 556 حالة والمتعافين 99

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 556 . وأشارت الوزارة الى ان هناك 99 حالة تماثلت للشفاء. وكشف الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكويتية عن الحالات الجديدة وهي حالة لكويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا و 74 حالة مخالطة منهم حالتان لكويتيين و 58 حالة لهنود و

8 حالات لباكستانيين و3 بنغلادش حالتان لمقيمين مصريين وحالة لإيراني وجميعهم خالطوا حالات قيد التقصي.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح قد اعلن في وقت سابق عن شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا.. و يرتفع الإجمالي لـ 99 حالة شفاء. وثد سجلت الكويت امس اول

حالة وفاة واحدة من الجنسية الهندية. كما توفي مواطن كويتي في لندن بعد إصابته بفيروس كورونا. وأشارت صحيفة الراي الى ان المواطن الكويتي يبلغ من العمر حوالي 70 عاماً وكان يعاني من أمراض عدة، ويتلقى العلاج في مستشفى «لندن كلينيك» على نفقته الخاصة. من ناحية أخرى اسفرت نتائج فرق التفتيش من اللجنة المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة لتطبيق قرار مجلس الوزراء عن تحرير 39 مخالفة منها 26 مخالفة عمالية و10 اغلاق واخطار تلافي مخالفة بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير.