فلسطين : 9 إصابات جديدة بكورونا وأغلب الإصابات مصدرها مصنعين إسرائيليين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 226، الإصابات الأكبر في فلسطين مصدرها مصنعين إسرائيلين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح اليوم الأحد، إن وزارة الصحة تدرس تحويل "مستشفى ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، إلى مركز خاصباستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط.
وأضاف أن وزارة الصحة ستجري فحوصات لكافة الموجودين في "مستشفى ثابت ثابت".
ولفت إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل من رام الله، وبرطعة في جنين، ورافات، وقطنة، والجديرة، وكفر عقب، في القدس.
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