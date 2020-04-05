زلزال يهز جنوب الأردن وإسرائيل

هز زلزال ذو قوة محدودة، صباح اليوم الأحد، مناطق في جنوب الأردن وإسرائيل وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد محافظ العقبة الأردنية، غسان الكايد، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر

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ضربت المدينة في تمام الساعة الـ08:05 ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وشعر بها السكان وخرج بعضهم إلى الشوارع تخوفا من ارتدادات محتملة.

وأشار رئيس مرصد الزلازل الأردني، محمود القريوتي، في تصريح صحفي إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلومترا جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلومترات.

كما هز الزلزال أيضا منطقة إيلات جنوب إسرائيل حيث تراجعت قوته حتى 4.3 درجة بمقياس ريختر، حسب معهد فيزياء الأرض الإسرائيلي، وذلك دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار مادية جراءه.