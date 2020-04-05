موقع وزارة الصحة السعودية يعلن 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت موقع وزارة الصحة السعودية صباح اليوم الأحد عبر موقعهاالرسمي ، عن 191 إصابة جديدة لاتفاقية كوفيد -19 ، أو فيروس كورونا المستجد في الأرضي السعودية.

وكان الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية ، قد أوضح في مؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوري لعدة مرات

Advertisements

يوميًّا ؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

يشار إلى أنه يوجد 2370 مصاب بفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية ، ووفقًا لموقع وزارة الصحة بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 420 شخص.