موقع وزارة الصحة السعودية يعلن 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت موقع وزارة الصحة السعودية صباح اليوم الأحد عبر موقعهاالرسمي ، عن 191 إصابة جديدة لاتفاقية كوفيد -19 ، أو فيروس كورونا المستجد في الأرضي السعودية.
وكان الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية ، قد أوضح في مؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوري لعدة مرات
يشار إلى أنه يوجد 2370 مصاب بفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية ، ووفقًا لموقع وزارة الصحة بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 420 شخص.
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