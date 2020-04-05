وفيات كورونا في سويسرا تصل إلى 559 والإصابات تتجاوز 21 ألفاً

قالت وزارة الصحة السويسرية اليوم الأحد إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد 19 حالة إلى 559.

وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 21100 من 20278 أمس.

وأجرت سويسرا فحوصاً لما يربو على 158 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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