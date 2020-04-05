جنوب السودان تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

قال ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، إن البلاد رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد- 19، لتصبح أحدث بلد أفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مشار، إن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاماً وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير وإنها تتلقى العلاج في عزلة.
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