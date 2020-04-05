إيران: وفيات كورونا وصلت إلى 3603 حالة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران وصلت إلى 3603.

وأضاف أن 151 شخصا لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال إن إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس، لديها الآن 58226 إصابة.