ألمانيا تسجل أكثر من 91 ألف إصابة و1300 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا 91384 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على الأقل، حتى صباح اليوم الأحد.

وبلغت الإصابات 85559 حالة في نفس التوقيت أمس السبت

وبحسب البيانات، توفى على مستوى ألمانيا حتى الآن 1318، على الأقل، من مصابي كورونا. وكان العدد أمس السبت 1154 وفاة.

يشار إلى أن هناك كثيرا من الألمان توفوا في الخارج أيضا إثر الإصابة بالفيروس.

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وشهدت ولاية بافاريا، بصفة خاصة، عددا كبيرا من حالات الإصابة تجاوز 23 ألفا، فضلا عن 370 حالة وفاة، على الأقل، وشهدت ولاية شمال الراين فيستفاليا أيضا أكثر من 19400 حالة إصابة، و250 حالة وفاة، على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة في ألمانيا، في ظل توقعات مثيلة في دول أخرى.