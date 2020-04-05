ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2917

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة في مختلف أنحاء باكستان بفيروس كورونا إلى 2917، بعد ورود حالات جديدة، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد.

وقالت هيئة مواجهة الكوارث في إقليم البنجاب إنه تم الإبلاغ عن أكثر من مئة حالة إصابة جديدة في الإقليم في الساعات الـ19 الماضية. وبذلك ترتفع الحالات الجديدة الآن في إقليم البنجاب فقط إلى 1196 .

كما أعلن إقليم بلوشيستان اليوم الأحد عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع حصيلة الإصابات بالإقليم إلى 189 .

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وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشيستان "لقد تلقينا 43 تقريرا عن فحوص لفيروس كورونا، جاءت ثلاثة منها نتائجها إيجابية والباقي سلبية".

وأضاف المتحدث أن 32 مريضا تعافوا من الفيروس في الإقليم حتى الآن.

ومن جهة أخرى، وافقت حكومة إقليم السند على دراسة رفع الإغلاق عن الصناعات بالإقليم بعد ضغوط من رجال الأعمال.