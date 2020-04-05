بريطانيا ستتخذ مزيداً من الإجراءات لتطبيق قواعد العزل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن بلاده ستضطر لتشديد القواعد التي تسمح بالتريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة ببرنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أريد أن اضطر لإلغاء التريض باعتباره سبباً لمغادرة المنزل... إذا لم يتلزم الكثير من الناس بالقواعد".

وتابع قائلاً "في الوقت الحالي الغالبية العظمى من الناس ملتزمون. لكن ينبغي ألا نخالف القواعد لأن هذا سيعني انتشار الفيروس أكثر وعندها قد نضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات".