إندونيسيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا مع ارتفاع الإصابات

قال المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو إن إندونيسيا أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد إلى 2273.
وأضاف في إفادة صحفية "على الجميع ارتداء كمامات. الكمامات الطبية وإن95 هي للطواقم الطبية فقط لكن ارتدوا كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض موجودة".
وسجلت إندونيسيا 181 إصابة جديدة اليوم الأحد وسبع وفيات بما رفع العدد الإجمالي لمن توفوا بالمرض إلى 198.
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