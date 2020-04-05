اخبار العالم

إندونيسيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا مع ارتفاع الإصابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو إن إندونيسيا أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد اليوم الأحد إلى 2273.

وأضاف في إفادة صحفية "على الجميع ارتداء كمامات. الكمامات الطبية وإن95 هي للطواقم الطبية فقط لكن ارتدوا كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض موجودة".

وسجلت إندونيسيا 181 إصابة جديدة اليوم الأحد وسبع وفيات بما رفع العدد الإجمالي لمن توفوا بالمرض إلى 198.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا مع ارتفاع الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا