الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 556 حالة.
وأوضح أن الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية بلغت 456 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 911.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99 حالة.
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