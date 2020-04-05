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الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد  خلال الـ 24  ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 556 حالة.

وأوضح أن الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية بلغت 456 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 911.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء ست إصابات جديدة  بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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