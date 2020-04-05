179 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما رفع العدد الإجمالي للحالات لديها إلى 3662.
ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا صعوبات في مواجهة المرض إذ يشهد أعلى عدد للإصابات في المنطقة.
وقالت وزارة الصحة، إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61 حتى ظهر اليوم الأحد.
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