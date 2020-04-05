قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.

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