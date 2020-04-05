الفلبين تسجل 8 وفيات و152 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، ثماني حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد و152 حالة إصابة جديدة. وقالت الوزارة في نشرة يومية، إن إجمالي حالات الإصابة حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش بلغ 3246 في حين زاد عدد حالات الوفاة إلى 152.

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