فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع مجمل الإصابات إلى 226.

وقال الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، إن النسبة الكبيرة هي في ضواحي القدس.

وأضاف أن أحد المصابين من قرية برطعة قضاء جنين وتبين أنه خالط العديد من الأشخاص داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وفي مستشفى بمدينة طولكرم.. لافتاً إلى أنه سيتم إغلاق المستشفى وتحويله إلى مستشفى للحجر الصحي.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ووزارة الصحة في منطقتي بدو وقطنة لمنع تفشي الوباء في هاتين المنطقتين اللتين تشهدان ارتفاعاً في وتيرة الإصابات خاصة مع ارتفاع نسبة المخالطة فيهما.