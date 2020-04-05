ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى 18

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 527 حالة.

ولفتت إلى أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 389 فحصاً.