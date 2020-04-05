هزة أرضية تضرب العقبة الأردنية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر، صباح اليوم الاحد مدينة العقبة الاردنية شعر بها السكان ولم تسفر عن اي خسائر في الارواح او الممتلكات، بحسب السلطات بالمدينة.

وقال محافظ العقبة غسان الكايد لوكالة الانباء الاردنية "بترا"، انه في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة ارضية، خرج على اثرها بعض السكان الى الشوارع تخوفا من اي ارتدادات قد تصاحبها.

وأشار رئيس مرصد الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، في تصريح صحفي إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلو متراً، جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلو مترات.