ألمانيا تشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ألمانيا في ظل التزايد المأساوي لأعداد الوفاة الناجمة عن انتشار وباء كورونا.

وقال ماس: "بالنظر إلى خارج حدودنا، يبدو الوضع أكثر مأساوية عمّا هو لدينا في مدى قدرة فيروس كورونا على الفتك بالبشر".

وقال الوزير: "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار سريع للغاية في ألمانيا. للآسف يسري ذلك أيضاً على أيام عيد الفصح - ذلك الأمر المرير للغاية بالنسبة لكثير من الأسر ودوائر الأصدقاء".

يشار إلى أن إيطاليا سجلت أكثر من 15 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وبلغ العدد في إسبانيا 12 ألف حالة وفاة تقريبا، ونحو ثمانية آلاف حالة في فرنسا.

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وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات دعوا يوم الأربعاء الماضي إلى التخلي عن جميع الرحلات الخاصة بشكل عام خلال عيد الفصح، ووأوضحوا أن ذلك يسري أيضا على "الرحلات خلال النهار".

وأعرب ماس عن إعجابه بمدى التزام الغالبية العظمى في ألمانيا، وبمثابرة، بالقواعد المتعلقة بتجنب اللقاءات مع آخرين، وقال: "يظهر ذلك أيضا مدى عظمة روح الجماعة والتضامن في بلدنا. ذلك تحديدا هو ما يتعين علينا البناء عليه من أجل تجاوز هذه الأزمة بشكل جيد قدر الإمكان".