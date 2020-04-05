اخبار العالم

ألمانيا تشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ألمانيا في ظل التزايد المأساوي لأعداد الوفاة الناجمة عن انتشار وباء .

وقال ماس: "بالنظر إلى خارج حدودنا، يبدو الوضع أكثر مأساوية عمّا هو لدينا في مدى قدرة فيروس كورونا على الفتك بالبشر".

وقال الوزير: "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار سريع للغاية في ألمانيا. للآسف يسري ذلك أيضاً على أيام عيد الفصح - ذلك الأمر المرير للغاية بالنسبة لكثير من الأسر ودوائر الأصدقاء".

يشار إلى أن إيطاليا سجلت أكثر من 15 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وبلغ العدد في إسبانيا 12 ألف حالة وفاة تقريبا، ونحو ثمانية آلاف حالة في فرنسا.

Advertisements

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات دعوا يوم الأربعاء الماضي إلى التخلي عن جميع الرحلات الخاصة بشكل عام خلال عيد الفصح، ووأوضحوا أن ذلك يسري أيضا على "الرحلات خلال النهار".

وأعرب ماس عن إعجابه بمدى التزام الغالبية العظمى في ألمانيا، وبمثابرة، بالقواعد المتعلقة بتجنب اللقاءات مع آخرين، وقال: "يظهر ذلك أيضا مدى عظمة روح الجماعة والتضامن في بلدنا. ذلك تحديدا هو ما يتعين علينا البناء عليه من أجل تجاوز هذه الأزمة بشكل جيد قدر الإمكان".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا