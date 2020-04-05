المغرب يسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الأحد، تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 66 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسب ما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي اليوم، إلى تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة إلى 960 حالة.
ولفتت إلى شفاء 3 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 69 حالة .
دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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