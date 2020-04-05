تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة

أعلن “المركز الليبي لمكافحة الأمراض”، في ليبيا، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18.

وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها أمميا، في بيان، إن “المختبر المرجعي للمركز تسلم 31 عينة وكانت 1 منها موجبة (مصابة) و30 سالبة (غير مصابة)”.

وبتسجيل حالة الإصابة، يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في ليبيا، إلى 18 إصابة بينهم حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي حسب بيانات المركز نفسه.

والسبت، أعلنت الحكومة الليبية، الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة طرابلس، ليكون موقعا لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن المكان الذي تم تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشفى العيون (حكومي)، ومكون من 4 طوابق بسعة 50 سريرا.

ويأتي تفشي الفيروس في ليبيا، في وقت ما تزال فيه الحرب مشتعلة بين قوات خليفة حفتر وحكومة الوفاق، في خطوط ساخنة، جنوب العاصمة طرابلس.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و264 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا.