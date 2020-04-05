إسبانيا تسجل تراجعا في الوفيات بسبب كورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت لليوم الثالث على التوالي تراجعا في الوفيات المسجلة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورغم التراجع، فإن عدد الوفيات، بسبب فيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى 12418حالة وفاة، وتخطت الإصابات بالفيروس الـ130 ألفا مصابا.

وقرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تمديد إجراءات العزل، التي أعلنت في 14 مارس لأسبوعين إضافيين، أي حتى 26 أبريل، كما يفترض أن ينال موافقة البرلمان على ذلك الأسبوع المقبل.

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وكانت الحكومة الإسبانية قد شددت، الأحد الماضي، إجراءات مكافحة فيروس كورونا عبر وقف كل الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية حتى 9 أبريل، موعد بدء عطلة الفصح.

ومن جانب آخر، لا تزال إسبانيا في سباق مع الزمن لتأمين المواد الطبية الناقصة في مستشفياتها، خصوصا أجهزة التنفس الاصطناعي.