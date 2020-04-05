ابتداء من الغد.. وزارة الصحة تضع أنفاق تطهير في أبواب المستشفيات

تستعد وزارة الصحة، ابتداء من يوم غد الاثنين، لوضع أنفاق تطهير في أبواب كل المراكز الاستشفائية، لتعقيم كل الداخلين إليها، من أطباء، وأطر، وزوار.

ووجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مراسلة إلى كافة رؤساء المؤسسات الاستشفائية، من أجل تسهيل عمل الشركة، التي ستبدأ، من يوم غد، في وضع معدات التعقيم في المستشفيات.

والمعدات، التي تسمى “Sani Box”، يأتي وضعها في المؤسسات الاستشفائية، في إطار خطة الترصد، ومحاربة وباء كورونا المستجد.

Advertisements

المعدات التي ستعمل على رش مواد تعقيم على كل الداخلين للمؤسسات الاستشفائية، سيبدأ استعمالها من مستشفى مولاي عبد الله في سلا، قبل أن تشمل كافة المستشفيات.

يذكر أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، خاضت عدد من الجماعات، حملات تعقيم واسعة لمختلف المرافق الحيوية، من مقاطعات، ومحاكم، وبلديات، ومستوصفات، وساحات عمومية، كما شمل التعقيم عددا من الأحياء، خصوصا تلك التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.