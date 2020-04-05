تستعد وزارة الصحة، ابتداء من يوم غد الاثنين، لوضع أنفاق تطهير في أبواب كل المراكز الاستشفائية، لتعقيم كل الداخلين إليها، من أطباء، وأطر، وزوار.
ووجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مراسلة إلى كافة رؤساء المؤسسات الاستشفائية، من أجل تسهيل عمل الشركة، التي ستبدأ، من يوم غد، في وضع معدات التعقيم في المستشفيات.
والمعدات، التي تسمى “Sani Box”، يأتي وضعها في المؤسسات الاستشفائية، في إطار خطة الترصد، ومحاربة وباء كورونا المستجد.
المعدات التي ستعمل على رش مواد تعقيم على كل الداخلين للمؤسسات الاستشفائية، سيبدأ استعمالها من مستشفى مولاي عبد الله في سلا، قبل أن تشمل كافة المستشفيات.
يذكر أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، خاضت عدد من الجماعات، حملات تعقيم واسعة لمختلف المرافق الحيوية، من مقاطعات، ومحاكم، وبلديات، ومستوصفات، وساحات عمومية، كما شمل التعقيم عددا من الأحياء، خصوصا تلك التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من الغد.. وزارة الصحة تضع أنفاق تطهير في أبواب المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.