كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة وإيران 151

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا انتشاره في عدة بلدان حول العالم، وفي دول أخرى يشهد الفيروس تراجعًا بوتيرة انتشاره والأضرار التي يتركها من خلفه.
إسبانيا
أكدت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الأحد، عن تسجيل 674 وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا الرقم تكون قد نلحظ تراجعًا في عدد الوفيات اليومي خلافًا لما كان في الحال في الأسبوع الماضي في البلاد.
وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 12418، وسجّلت الحكومة الإسبانيّة اليوم الأحد، إجمالي الإصابات في البلاد الذي وصل إلى 130759.
إيران
وأعلنت السلطات الإيرانيّة، اليوم الأحد، عن 151 حالة وفاة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 3603.
وسجّلت وزارة الصحة الإيرانية، 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226.
بلجيكا
سجّلت وزارة الصحة البلجيكيّة، ظهر الأحد، 164 وفاة إضافية في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا فيه، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1447، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 19691.
لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة أخرى في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، و7 إصابات بالمرض حصيلة ما اتضح بعد فحوصات أُجريت.
وترفع هذه الأرقام الحصيلة العامّة في لبنان، إلى 18 وفاة و527 إصابة.
روسيا
أعلنت السلطات الصحيّة الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة إضافية بسبب انتشار فيروس كورونا وهي الدولة الأكبر مساحة في العالم، خلافًا لدول العالم فهي تسجّل أرقامًا منخفضة.
وترفع حالتا الوفاة، إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45. وسجّلت وزارة الصحة 658 إصابة أخرى ما يرفع العدد الكلي للإصابات 5389.
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