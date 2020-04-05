شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طنا من الإمدادات الطبية الإماراتية تصل إلى باكستان لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 5 أبريل 2020 واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الإنساني في ظل أزمة فيروس كورونا، والوقوف جنبا إلى جنب مع الدول، حيث وصلت اليوم الدفعة الثانية من المساعدات إلى باكستان والتي تحمل 11 طن من الإمدادات الضرورية.

Advertisements في السياق، عبر حمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية عبر تغريدة نشرها على صفحتها بتويتر عن التزام الدولة بدورها وقيمها الإنسانية مع الدول.. وقال: "وصلت فجر اليوم إلى مطار إسلام آباد الدولي الدفعة الثانية والتي تحمل 11 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والوقائية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى الأشقاء في باكستان لمواجهة فيروس كورونا". وتابع: نجدد الالتزام الراسخ بالوقوف إلى جانب دول العالم لمواجهة الظرف والتحدي الاستثنائي.

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