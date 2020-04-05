رويترز: أرامكو تؤجل أسعار الخام لشهر مايو المقبل لما بعد اجتماع أوبك+‎

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - رويترز قالت وكالة “رويترز” إن مصدر سعودي رفيع أعلن اليوم الأحد، إن أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل الجاري انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

وقال المصدر السعودي المطلع “إنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل، أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+، نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية.“

وتجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس لبحث تقليص محتمل لمعروض الخام العالمي من أجل لحد من الانهيارات المستمرة لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

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