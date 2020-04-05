شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق.. إطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شمال بغداد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أطلقت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بثلاث مناطق بشمال مدينة بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي مقتضب بأن العملية التي تنفذها الفرقة السادسة بالجيش العراقي تستهدف ملاحقة عصابات داعش وفرض الأمن والاستقرار في مناطق الخضراء والخزنة والسلمان الواقعة بشمال بغداد.

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