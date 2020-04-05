شاهد..مقتل أحد قادة حزب الله الإرهابي أثناء تسليمه شحنة مخدرات جنوب لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - الرياض كشفت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأحد، عن مقتل أحد قادة”حزب الله“ الإرهابي اللبناني في قرية “زوطر الجنوبية” جنوب لبنان، وزعمت تلك الوكالات ان المقتول كان ينفذ عملية ضد الارهابيين.

لكن مصادر لبنانية ومغردون أكدوا أن مسؤول امن حزب الله الإرهابي المدعو “علي محمد يونس” قتل أثناء قيامه بتسليم شحنة من المخدرات لتجار وموزعي مخدرات تابعين للحزب الإرهابي في جنوب لبنان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يظهر ما قالوا إنها اللحظات التالية لعملية القتل وتظهر فيها جثة الهالك علي محمد يونس وقد تجمهر حولها بعض الناس.

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