ممثل الصحة العالمية بالعراق: الحل الوحيد لتجاوز ازمة كورونا الالتزام باجراءات الوقاية

وقال اسماعيل في مؤتكر صحفي عقده في العتبةو الحسينية بكربلاء وحضرته الخليج 365، "نشكر ممثل المرجعية، وانا اتيت للتباحث في مشاريع كثيرة مستقبلية، ونحن نعلم كورونا وماتسببه، ولكن الحمد لله الوضع جيد في كربلاء والعراق في وضع جيد قياسا بالدول الآخرى".وأضاف، "تناقشنا في امور كثير من ضمنها فتح مختبر في كربلاء لكشف الإصابات"، منوها الى أن "الحل الوحيد لتجاوز الازمة هو الاجراءات الوقائية، واذا لم نلتزم بالاجراءات سيكون الوضع صعبا."

وتابع، "كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت بالتنسيق معنا والفرق بين الدول هو تنفيذ قرار حظر التجوال"، مؤكدا أن "أرقام الاحصائيات صحيح، وهناك تعاون كامل مع وزارة الصحة واتنمى تدوم بعد انتهاء الكورونا لان النظام الصحي محتاج رؤية".



ووصل في وقت سابق من اليوم ممثل الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل الى محافظة كربلاء والتقى في حكومة المحافظة المحلية وممثلين العتبات المقدسة.