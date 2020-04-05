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63 شخصاً يغادرون الحجر الصحي في النجف

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أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، مغادرة 63 شخصاً الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر دون ظهور أعراض الإصابة بفايروس عليهم.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن "٦٣ مواطناً غادروا أماكن الحجر الصحي لانتهاء مدة الحجر (١٤ يوماً) دون ظهور أعراض مرضية".

وسجلت محافظة النجف، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 181، بينها 53 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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