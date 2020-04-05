63 شخصاً يغادرون الحجر الصحي في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، مغادرة 63 شخصاً الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر دون ظهور أعراض الإصابة بفايروس كورونا عليهم.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن "٦٣ مواطناً غادروا أماكن الحجر الصحي لانتهاء مدة الحجر (١٤ يوماً) دون ظهور أعراض مرضية".
وسجلت محافظة النجف، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 181، بينها 53 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.
وسجلت محافظة النجف، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 181، بينها 53 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.
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