طريقة غريبة من شارابوفا لكسر ملل "العزل المنزلي"

ابتكرت نجمة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا طريقة مبتكرة لكسر ملل "العزل المنزلي" المفروض ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويطالب المسؤولون حول العالم الجميع بالبقاء في منازلهم من أجل السيطرة بشكل أكبر على انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يزيد على مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى آلاف الوفيات.

طريقة مبتكرة

شارابوفا حاولت كسر هذا الملل من خلال تقديم رقم هاتفها الشخصي لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وذلك من أجل تبادل الرسائل النصية مع متابعيها، بل وعدت بأنها ستقوم بالرد على الجميع.

وبررت شارابوفا قيامها بذلك الأمر بقولها: "حاولت إيجاد طريقة للتواصل مع جميع متابعيني، لأنني قضيت الأسبوع الماضي وقتاً رائعاً في عقد فيديو كونفرانس مع 150 منكم".

وأضافت: "لقد أحببت هذه الدردشة وأريد أن أتواصل بشكل أكبر مع المعجبين لأننا جميعاً نمر بالعزل المنزلي، أريدكم أن تكتبوا لي رأيكم، سأترك لكم رقم الهاتف ويمكنكم أن ترسلوا لي أي رسالة سأتلقاها مباشرة على هاتفي المحمول وسأجيب عنكم."

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وأنهت حديثها بقولها: "أخبروني كيف تسير الأمور معكم، اطرحوا علي أسئلة من فضلكم، افعلوا ذلك".

اعتزال مبكر للحسناء الروسية

الجدير بالذكر أن شارابوفا لا تعاني مثل الرياضيين الآخرين من توقف الأنشطة الرياضية والتدريبات، بعدما أعلنت في فبراير/شباط الماضي، اعتزال اللعبة بشكل نهائي خلال مقابلة تلفزيونية.

قرار الاعتزال جاء بعدما فشلت النجمة الروسية البالغة من العمر 32 عاماً، في العودة لمستواها الكبير، وذلك بعد 3 سنوات من عودتها للعب عقب تعرضها لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي للعبة، على خلفية وجود عينة منشطات إيجابية.

النجمة الروسية بدأت مشوارها مع عالم التنس في أبريل/نيسان عام 2001، وحققت خلال تلك الفترة العديد من الألقاب؛ منها 5 في البطولات الكبرى "جراند سلام"، بواقع مرتين لبطولة فرنسا المفتوحة، وواحدة لكل من ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وشاركت شارابوفا خلال مشوارها في 816 مباراة بمختلف البطولات في رياضة التنس، وحققت الفوز في 645 منها وخسرت 171 لقاء.



