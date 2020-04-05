انت الان تتابع توقيف سوداني ثالث بعد الهجوم بسكين في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أوقفت السلطات الفرنسية مساء السبت سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي قام به لاجئ سوداني وأسفر عن مقتل شخصا في جنوب شرق فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.
وقالت المصادر إن ثلاثة رجال سودانيين موقوفون حاليا قيد التحقيق، هم عبد الله آ. أو. المنفذ المفترض للهجوم وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ حزيران/يونيو 2017، ورجل ثان قدم على أنه "أحد معارفه" و"شاب سوداني يقيم في المركز نفسه" الذي يعيش فيه المشتبه به وتم توقيفه مساء السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سوداني ثالث بعد الهجوم بسكين في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.